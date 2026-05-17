Oggi alle 12, la Fiorentina affronta in trasferta la Juventus in una partita che potrebbe rappresentare una svolta nella corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra viola, reduce da una stagione difficile, cerca una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del proprio campionato. La sfida si gioca a Torino ed è trasmessa su Dazn. I giocatori hanno bisogno di un risultato positivo per strappare punti importanti e mettere pressione sui concorrenti.

TORINO – Sarebbe la più bella soddisfazione che i giocatori della Fiorentina, reduci da una stagione semi fallimentare, potrebbero regalare ai tifosi viola, giustamente immusoniti: fermare la corsa Champions della Juve, oggi, ore 12, a Torino (diretta su Dazn). Costringere Spalletti e i bianconeri ad accontentarsi dell’Europa League, o addirittura della Conference sarebbe un sogno. Possibile se allenatore e squadra decidessero di giocare a Torino come in una finale che, per ora, non si vede concretamente all’orizzonte. Bisognerebbe giocare una sorta di “partita della vita”, anche se in palio non ci sono trofei, promozioni qualificazioni. SALAH – E’ capitato, in un passato non recentissimo, di fare sgambetti clamorosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina in casa Juve: serve l’impresa per fermare la Champions a Spalletti. Piccoli in vantaggio su Braschi. Formazioni

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Fiorentina 1 vs 1 Juventus | Serie A 2025 | Simulazione

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