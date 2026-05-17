Juve-Fiorentina | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Domani si gioca la partita tra la Juventus e la Fiorentina, con diverse opzioni di visione disponibili. Chi vuole seguire l’incontro potrà scegliere tra le trasmissioni di Sky, Dazn o NOW, a seconda del proprio abbonamento o preferenza di piattaforma. La squadra ospite si è già assicurata la permanenza in categoria, mentre quella di Spalletti deve ancora conquistarsi il pass per la prossima stagione. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e in streaming.

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Juve-Fiorentina è una sfida dichiarata fra attaccanti, con gli ex Vlahovic e Kean a maglie invertite alla ricerca di gloria. I dati premiano però le difese: dall'inizio della 28ª giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo (7), mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale. La formazione viola è salva, quella di Spalletti deve ancora garantirsi l'accesso alla prossima Champions League: il direttore di gara designato è Massa. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Fiorentina: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIORENTINA JUVENTUS Live Reaction SERIE A 2025/26 12a GIORNATA [NO STREAMING] Sullo stesso argomento Leggi anche: Fiorentina-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv Roma-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streamingAll'Olimpico si gioca lo scontro diretto per il quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla prossima Champions League. Appena scoperto che Juve-Fiorentina é su Sky quindi posso evitare lo psicodramma di usare Dazn mentre ci sono 5 partite in contemporanea. Questo non mi eviterà lo psicodramma di vedere la Juve perdere punti x.com Dove vedere Juve-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la trentasettesima giornata di Serie A: le probabili scelte di Spalletti e Vanoli ... corrieredellosport.it Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: cosa filtra su Thuram, Braschi, Gudmundsson e PiccoliProbabili formazioni Juventus Fiorentina - Allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena la gara valida per la 37^ ... fantamaster.it