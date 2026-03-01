Sabato sera si svolge il match tra Roma e Juventus, un confronto decisivo per il quarto posto in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, Dazn e NOW, offrendo diverse opzioni per gli spettatori che desiderano seguirla in tv o in streaming. Si tratta di un appuntamento importante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a seguire ogni momento dell’incontro.

All'Olimpico si gioca lo scontro diretto per il quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla prossima Champions League. Roma e Juve si affrontano ad armi pari, anche se i bianconeri sono reduci dallo spareggio con il Galatasaray che - al termine dei supplementari - è costata l'uscita dalla massima competizione europea. All'Olimpico dirige Sozza. La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A, dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti; inoltre, dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta tra il 2000 e il 2002. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Juve-Napoli: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streamingLa 22ª giornata può dare una svolta alla Serie A e al destino di Juventus e Napoli.

Leggi anche: Juve-Lazio, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Milan Napoli dove vederla Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tutto quello che riguarda Roma Juve.

Temi più discussi: Roma-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Presentazione 27^ giornata Serie A; Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming.

Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniLa Juventus affronta la Roma all'Olimpico nello scontro diretto per la zona Champions della Serie A: le probabili formazioni e dove seguire la partita ... fanpage.it

Roma – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingRoma – Juventus dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Soulé assente in Roma Juve Come sta andando la sua stagione - facebook.com facebook

Il #Como travolge il #Lecce in rimonta e aspetta #RomaJuve: tris a Di Francesco, #Fabregas è quinto x.com