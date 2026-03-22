Fiorentina-Inter Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

La partita tra Fiorentina e Inter si gioca questa sera alle 20,45 allo stadio Franchi. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro l'Atalanta, mentre la Fiorentina si prepara a scendere in campo dopo la sua ultima gara. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in tv su Sky e Dazn. La sfida è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

L'Inter torna in campo a Firenze prima della sosta. I nerazzurri arrivano dal pari contro l'Atalanta, mentre la Viola ha vinto contro la Cremonese. In campo al Franchi alle 20.45. L'arbitro della sfida sarà Colombo, al Var ci sarà Maresca invece. I due guardalinee saranno Bahri e Dei Giudici. A completare la squadra arbitrale infine anche il quarto uomo Tremolada e l'AVAR, Massa. La Fiorentina arriva dal successo contro la Cremonese e dal pari contro il Parma. Vanoli, subentrato a Pioli, si gioca la salvezza. All'andata i nerazzurri hanno vinto 3-0 a San Siro. I nerazzurri hanno 8 punti di vantaggio sul Milan. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro l'Atalanta tra le polemiche finali, riuscendo comunque ad allungare sui rossoneri in virtù del ko di Allegri con la Lazio all'Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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