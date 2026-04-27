Milan Juve Marco Baridon a caldissimo | Sta tutto nelle parole di Conceicao li si vede la mentalità di questa squadra – VIDEO

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Milan e Juve a San Siro, Marco Baridon ha espresso la sua opinione sulla partita. Nel video, il commentatore si concentra sulle parole di Conceicao, allenatore della Juve, sottolineando come nella sua intervista si rifletta la mentalità della squadra. L’analisi completa sarà disponibile per approfondire gli aspetti discussi.