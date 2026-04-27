Milan Juve Marco Baridon a caldissimo | Sta tutto nelle parole di Conceicao li si vede la mentalità di questa squadra – VIDEO
Dopo il pareggio a reti inviolate tra Milan e Juve a San Siro, Marco Baridon ha espresso la sua opinione sulla partita. Nel video, il commentatore si concentra sulle parole di Conceicao, allenatore della Juve, sottolineando come nella sua intervista si rifletta la mentalità della squadra. L’analisi completa sarà disponibile per approfondire gli aspetti discussi.
di Marco Baridon Milan Juve, Marco Baridon a caldissimo dopo il match pareggiato per 0-0 a San Siro. Vediamo insieme l’analisi completa. La Juve torna da Milano con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Secondo l’analisi di Marco Baridon a caldissimo, intervenuto al termine della sfida, la partita è apparsa bloccata ma ha regalato un punto prezioso per la corsa Champions. CONTINASSA JUVE LIVE Tuttavia, resta forte l’amarezza per la rete annullata che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Un mix tra soddisfazione e rimpianto emerge dalle parole dell’ambiente bianconero. A confermare la crescita caratteriale del gruppo è stato Francisco Conceicao.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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