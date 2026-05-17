Juve-Fiorentina le formazioni ufficiali | Spalletti conferma Vlahovic Vanoli con Piccoli dal 1'
Per la partita della 37ª giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina, le formazioni ufficiali sono state comunicate. L'allenatore dei bianconeri ha deciso di confermare Vlahovic in attacco, mentre il tecnico dei viola ha optato per schierare Piccoli dal primo minuto. La partita si svolgerà alle 12 all'Allianz Stadium e vedrà le due squadre affrontarsi con le scelte fatte nelle rispettive formazioni. Entrambe le formazioni si preparano ad affrontare questa sfida in un clima di attesa.
Juventus e Fiorentina si affrontano all'Allianz Stadium per la 37ª giornata di Serie A. Spalletti, alla ricerca di preziosi punti in chiave Champions, conferma Di Gregorio tra i pali e Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso in difesa. In mediana Koopmeiners e Locatelli, mentre sulla trequarti Conceiçao, McKennie e Yildiz avranno il compito di supportare Vlahovic. Vanoli, alla prima gara dopo la salvezza matematica, schiera De Gea in porta, protetto da Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. In mediana Fagioli, affiancato in mezzo sia da Brescianini e Ndour, che da Parisi e Solomon sulle linee laterali. In avanti il riferimento sarà Piccoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
JUVENTUS - FIORENTINA / La formazione // Occhio a Massa
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LIVE Alle 12 Juve-Fiorentina, le ufficiali: Spalletti conferma Vlahovic, Vanoli con Piccoli??Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.
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