Juve-Fiorentina le formazioni ufficiali | Spalletti conferma Vlahovic Vanoli con Piccoli dal 1'

Per la partita della 37ª giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina, le formazioni ufficiali sono state comunicate. L'allenatore dei bianconeri ha deciso di confermare Vlahovic in attacco, mentre il tecnico dei viola ha optato per schierare Piccoli dal primo minuto. La partita si svolgerà alle 12 all'Allianz Stadium e vedrà le due squadre affrontarsi con le scelte fatte nelle rispettive formazioni. Entrambe le formazioni si preparano ad affrontare questa sfida in un clima di attesa.

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