Fiorentina-Rakow formazioni ufficiali | davanti Piccoli e Fazzini Gudmundsson in panca

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Rakow sono state annunciate: davanti ci saranno Piccoli e Fazzini, mentre Gudmundsson è stato lasciato in panchina da Paolo Vanoli. La scelta di non schierarlo potrebbe essere legata a una strategia di rotazione o alla possibilità di utilizzarlo in futuro contro Cremona. La partita si svolge senza ulteriori variazioni notevoli nelle formazioni.

FIRENZE – Paolo Vanoli lascia in panchina Gudmundsson, magari per tenerlo pronto in caso di necessità. O per farlo giocare nella "disfida" di Cremona. Davanti giocano Piccoli e Fazzini. Con Parisi sulla fascia destra. In porta, vcome ampiamente annunciato, Christensen. Questa la formazione della Fiorentina: Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli. Rakow: Zych; Tudor, Racovitan, Svamas; Ameyaw, Struski, Repka, Pienko; Makuch, Brunes, Lopez. Allenatore Tomczyk

Fiorentina: Vanoli fa turnover per battere il Rakow. Piccoli e Gudmundsson davanti. Kean ci sarà a Cremona. FormazioniFIRENZE – I fischi del dopo partita con il Parma rimbombano ancora, idealmente, nel Franchi.

LIVE Alle 21 Fiorentina-Rakow: Vanoli con Fazzini e Piccoli(3-4-3): 48 Zych; 2 Mosor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 7 Tudor, 6 Repka, 23 Struski, 19 Ameyaw; 10 Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.

Formazioni ufficiali: c'è Piccoli in attacco. In difesa confermato Gosens, Ranieri capitanoSono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Rakow, andata degli ottavi di finale di Conference League che va in scena questa sera allo stadio Artemio Franchi alle ... firenzeviola.it

