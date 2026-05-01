Oggi si svolge un momento cruciale per il Verona, mentre un dato numerico sta accelerando le decisioni di Spalletti. La giornata potrebbe segnare un cambiamento importante per la squadra, con un'attenzione particolare alle percentuali che circolano e che sembrano influenzare le tempistiche del tecnico. La situazione si sviluppa in un clima di attesa, con le mosse future che dipendono dai numeri e dalle analisi in corso.

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© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, giornata decisiva per il Verona: una percentuale mette fretta a Spalletti. Il dato

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