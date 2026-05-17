Juve-Fiorentina 0-2 le pagelle | Ndour 7 apre le danze Mandragora 7 capolavoro Koopmeiners 4 non entra in partita
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, i viola si sono imposti per 2-0, portando a casa i tre punti e spostandosi in una posizione più alta in classifica. Ndour ha aperto le marcature con un diagonale preciso, mentre Mandragora ha siglato un gol di grande qualità. La Juventus, invece, ha mostrato difficoltà in fase offensiva, con Koopmeiners che non è riuscito a incidere come suo solito. La squadra bianconera si è trovata a perdere una partita inaspettata, che le ha fatto scivolare al sesto posto in classifica.
La Juventus perde inaspettatamente la sfida con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Ottima prova dei viola che passano in vantaggio con Ndour, che pesca il diagonale vincente alla mezz'ora. Nel secondo tempo Vlahovic segna la rete del pareggio ma questa viene annullata per fuorigioco. Gli ospiti a questo punto si rifanno sotto e segnano il raddoppio: Mandragora segna con uno splendido tiro da fuori e regala i tre punti alla Fiorentina. Per la Juve è uno smacco enorme e deve sperare nell'ultima di campionato nei passi falsi di Milan e Roma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
FIORENTINA JUVENTUS PAGELLE DI MAX MONTAINA
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LA JUVE CADE IN CASA La Juve cade 2-0 contro la Fiorentina: a segno Ndour al 33' e Mandragora all'82'. Si tratta di una sconfitta molto pesante per i bianconeri, che scivolano al sesto posto a quota 68 punti #CorrieredelloSport #JuveFiorentina - Facebook facebook
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