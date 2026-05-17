Juve-Fiorentina 0-2 le pagelle | Ndour 7 apre le danze Mandragora 7 capolavoro Koopmeiners 4 non entra in partita

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, i viola si sono imposti per 2-0, portando a casa i tre punti e spostandosi in una posizione più alta in classifica. Ndour ha aperto le marcature con un diagonale preciso, mentre Mandragora ha siglato un gol di grande qualità. La Juventus, invece, ha mostrato difficoltà in fase offensiva, con Koopmeiners che non è riuscito a incidere come suo solito. La squadra bianconera si è trovata a perdere una partita inaspettata, che le ha fatto scivolare al sesto posto in classifica.

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