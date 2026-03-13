Le pagelle della Fiorentina Ndour re di coppe Parisi motore instancabile Comuzzo in difficoltà

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Rakow negli ottavi di finale di Conference League, sono state pubblicate le pagelle della Fiorentina. Ndour è stato definito il miglior giocatore in campo, mentre Parisi si è distinto come un motore incessante. Comuzzo ha invece avuto alcune difficoltà durante la partita. La squadra viola ha conquistato un risultato importante in questa sfida europea.

Firenze, 12 marzo 2026 – Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 sul Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Christensen 6 - Ritrova la porta il coppa dopo lo switch con Lezzerini. Reattivo in avvio su Pienko in presa bassa, poi sempre dentro la partita e lucido nelle uscite quando deve accorciare con la linea di difesa. Incolpevole sul gol. Fortini 5,5 - Più sciolto rispetto ad altre prestazioni, soprattutto in fase di costruzione, anche perché dalle sue parti il Rakow si affaccia quasi mai con Pienko. Ma nell'occasione del vantaggio sbaglia i tempi dell'intervento. Dal 67' Dodo 6 - Ingresso non indimenticabile: due palloni toccati e due sbavature. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltà Articoli correlati Fiorentina-Cremonese, le pagelle: Fagioli dirige l'orchestra e Kean è spietato. Ranieri e Ndour in difficoltàFirenze, 4 gennaio 2026 – De Gea 6,5 - Deve giocare più avanti rispetto al solito, anche per sorvegliare e accorciare lo spazio Vardy è cercato in... Le pagelle di Fiorentina-Cagliari. Il migliore è Dodo, per Comuzzo un errore che pesaFirenze, 25 gennaio 2026 – De Gea 6 - La deviazione di Comuzzo lo mette fuori causa, anche perché il colpo di testa di Kilicsoy non sembra... Una raccolta di contenuti su Le pagelle della Fiorentina Ndour re di... Temi più discussi: Fiorentina-Parma 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Fiorentina-Parma 0-0: flop Harrison, muro Delprato, Gudmundsson evanescente; Fiorentina-Parma, le pagelle: Piccoli assente, 4. Muro Troilo, 7; Fiorentina-Parma 0-0 LE PAGELLE | Delprato, sempre affidabile. Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola, Dodò lascia il segnoLa Fiorentina batte 2-1 il Rakow negli ottavi di finale di Conference League: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola ... sport.virgilio.it Fiorentina-Parma, le pagelle: Gudmundsson fa il solletico, che errore Piccoli. Keita ha 4 polmoniPochissime emozioni ed un solo tiro in porta di parte viola. Al Franchi la partita valevole per la 28ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Parma. tuttomercatoweb.com Un rigore realizzato da Gudmundsson al 93' permette alla Fiorentina di battere 2-1 in rimonta i polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Prima del gol partita dell'islandese, gol di Brunes al 60' per gli ospiti e pari di Ndour al - facebook.com facebook Il Rakow passa al 60' con Brunes, poi i viola ribaltano tutto con capolavoro di Ndour e rigore di Gudmundsson, ritorno tra sette giorni in Polonia #Calcio #EuropaLeague #Fiorentina x.com