Fiorentina | gran dispetto alla Juve Vince 0-2 e toglie a Spalletti il posto-Champions Gol di Ndour e Mandragora Pagelle
La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Juventus con un risultato di 0-2, mettendo fine alle speranze bianconere di qualificarsi alla Champions League. I gol sono stati segnati da Ndour e Mandragora, contribuendo a una prestazione che viene considerata tra le migliori degli ultimi anni per la squadra viola. La partita ha avuto un impatto diretto sulla classifica e sulla qualificazione europea delle due squadre, con la Fiorentina che si è assicurata un risultato che cambia le prospettive di entrambe.
TORINO – Il sogno si è avverato. La Fiorentina gioca la più bella partita degli ultimi anni e castiga la Juve: vince 0-2 e toglie ai bianconeri la qualificazione in Champions. Un dispetto, uno spregio. Del resto, Firenze è così. Se colpisce sa far male. Visti i risultati di Napoli, Milan e Roma, per Spalletti & C. diventa quasi impossibile qualificarsi fra le prime quattro. Ma quel che conta è la straordinaria giornata della Fiorentina: capace di giocare la partita quasi perfetta. Bloccando la Juve nel primo tempo, quando Spalletti ha cercato di alzare i giri. E colpendola inesorabilmente con Ndour, poco dopo l’uscita, per infortunio, di Parisi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
FIORENTINA: DI CHI É LA COLPA
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