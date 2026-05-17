Fiorentina | gran dispetto alla Juve Vince 0-2 e toglie a Spalletti il posto-Champions Gol di Ndour e Mandragora Pagelle

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Juventus con un risultato di 0-2, mettendo fine alle speranze bianconere di qualificarsi alla Champions League. I gol sono stati segnati da Ndour e Mandragora, contribuendo a una prestazione che viene considerata tra le migliori degli ultimi anni per la squadra viola. La partita ha avuto un impatto diretto sulla classifica e sulla qualificazione europea delle due squadre, con la Fiorentina che si è assicurata un risultato che cambia le prospettive di entrambe.

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