Parma Juve Primavera 0-0 LIVE | subito Lopez pericoloso

Nella partita valida per la 33ª giornata del campionato Primavera 202526, Parma e Juventus si sono affrontate senza segnare gol. Finisce a reti inviolate con alcune occasioni per entrambe le squadre, tra cui un tentativo pericoloso di Lopez da parte della Juventus. La partita si è svolta sotto gli occhi di tifosi e addetti ai lavori, con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare i tre punti.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 6? Colpo di testa Lopez – Juventus subito pericolosa in avvio di partita. Ci prova Lopez con la sua incornata di testa ma il pallone esce sul fondo. 1? Calcio d’inizio – Si comincia Migliore in campo Juve Primavera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Lopez pericoloso Cremonese Juve Primavera 0-1 LIVE: subito Lopez, bianconeri avanti!di Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato... Cremonese Juve Primavera 0-2 LIVE: Lopez-Bracco, uno-due micidiale dei bianconeridi Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato...