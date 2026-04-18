Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE | Deli pericoloso a inizio ripresa

Nella partita di Primavera tra Juventus e Fiorentina terminata in parità 1-1, Deli si è reso pericoloso all'inizio della ripresa. La gara, valida per la 34ª giornata della stagione 202526, è stata seguita con attenzione dai tifosi, con moviola e cronaca disponibili per analizzare i momenti salienti del match. La sfida si è svolta con intensità tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti in campionato.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 1-1: sintesi e moviola. 54? Tiro Deli – Rimorchio pericoloso dal limite. Mancino alto di poco 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 41? Occasione Evangelista – Grande serpentina in area di rigore, poi calcia sull’esterno della rete 38? Gol Sadotti – Pareggio della Fiorentina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: Deli pericoloso a inizio ripresa Notizie correlate Fiorentina Juventus Women 0-2 LIVE: Capeta raddoppia a inizio ripresaSenesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero Pellegrini Juve:... Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Lopez pericolosodi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. 33° giornata al via, rematch tra Parma e Juventus, test Inter per il Cesena: il programma. Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com Pagina 1 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com #JuvePrimavera impegnata in casa con la Fiorentina Segui con noi il match LIVE x.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook