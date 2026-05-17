Juve Fiorentina 0-1 LIVE | gol di Ndour
Nella partita valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, la Fiorentina ha vinto per 1-0 contro la Juventus grazie a un gol di Ndour. La cronaca della sfida include una sintesi dettagliata degli eventi, le decisioni prese dalla moviola e il tabellino completo con i marcatori. I tifosi hanno seguito con attenzione il match, che si è svolto in un clima di grande tensione tra le due squadre. La gara si è conclusa con la vittoria della Fiorentina, lasciando la Juventus senza punti.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 37? ASSALTO JUVE – I bianconeri provano l’assalto alla porta di De Gea dopo il gol subito: ci provano Conceicao, Kalulu, Locatelli ma senza colpire in modo decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
[GODOOOO] LIVE REACTION DALLO STADIO FIORENTINA INTER 1-1: GOL ESPOSITO NDOUR
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Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit
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