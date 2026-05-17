Juve Fiorentina 0-1 LIVE | gol di Ndour

Nella partita valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, la Fiorentina ha vinto per 1-0 contro la Juventus grazie a un gol di Ndour. La cronaca della sfida include una sintesi dettagliata degli eventi, le decisioni prese dalla moviola e il tabellino completo con i marcatori. I tifosi hanno seguito con attenzione il match, che si è svolto in un clima di grande tensione tra le due squadre. La gara si è conclusa con la vittoria della Fiorentina, lasciando la Juventus senza punti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui