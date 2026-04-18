Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE | annullato gol a Corigliano

Nella partita tra le squadre Primavera di Juventus e Fiorentina, terminata con un punteggio di 1-1, è stato annullato un gol a un giocatore della Juventus. La gara si è disputata nella 34ª giornata del campionato 202526. La redazione di JuventusNews24 ha seguito l'incontro, offrendo una sintesi, la moviola, il tabellino e la cronaca del match.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 1-1: sintesi e moviola. 68? Gol annullato a Corigliano – Ripartenza veloce della Juve spinta da Durmisi che calcia violentemente ma centrale. Leonardelli respinge sui piedi di Elimoghale che rimette dentro per Corigliano che insacca a porta vuota.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: annullato gol a Corigliano Notizie correlate Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: è il momento di Corigliano, entra anche BamballiCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra... Parma Juve 1-4 LIVE: annullato il gol a Openda per fuorigiocodi Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. 33° giornata al via, rematch tra Parma e Juventus, test Inter per il Cesena: il programma. Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com Pagina 1 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com #JuvePrimavera impegnata in casa con la Fiorentina Segui con noi il match LIVE x.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook