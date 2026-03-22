In una stagione lunga e complicata come quella della Serie A, chi si ferma è perduto. Questa, in estrema sintesi, potrebbe essere la lezione del posticipo del Franchi, dove una coriacea Fiorentina è riuscita a strappare un punto alla capolista Inter. I nerazzurri di Chivu erano peraltro passati in vantaggio dopo soli 40 secondi con un gran colpo di testa di Francesco Pio Esposito ma avevano concesso diverse occasioni ai padroni di casa in un primo tempo davvero spettacolare. Nella ripresa, quando la Fiorentina ha tirato il fiato, i nerazzurri non sono riusciti a chiudere definitivamente i conti, venendo puniti al 72’ quando la respinta di Sommer su un tiro da fuori di Fagioli viene ribadita in porta dal talento dell’under 21 Chet Ndour. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Fiorentina riprende l’Inter e sfiora il colpaccio: al gol di Pio Esposito risponde Ndour

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