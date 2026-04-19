Juve Bologna 1-0 LIVE | fine primo tempo allo Stadium decide fino ad ora il gol di David

Al termine del primo tempo allo Stadium, la partita tra Juve e Bologna si trova sul risultato di 1-0, grazie a un gol di David. La sfida, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, è ancora aperta e si sta giocando con intensità. La cronaca segnala che il gol è arrivato nel corso della prima metà, mentre la moviola e i dettagli sul match saranno analizzati nella seconda parte dell’incontro.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 2? di recupero 42? DAVID VICINO AL GOL! – Bianconeri pericolosissimi e ancora vicini al gol con David: grande palla di Conceicao che mette l’attaccante davanti a Ravaglia, pallone esce di centimetri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di David CABAAAAAAL!!! BOLOGNA 0-1 JUVENTUS | REACTION LIVE DALLO STADIO w/PIRLASv Notizie correlate Juve Napoli 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di DavidPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Udinese Juve 0-1 LIVE: decide il primo tempo il gol di Boga! Fine primo tempo della sfidadi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus - Bologna; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match. Juventus-Bologna 1-0: David di testa in rete, gol annullato a Conceicao23' – Punizione Juve: Holm si guadagna un calcio di punizione dal limite. Al tiro ci va Locatelli, conclusione basse respinta dalla barriera, sulla ribattuta Bremer mette in mezzo di testa ... tuttojuve.com Juventus-Bologna 1-0 DIRETTA e FOTODopo aver superato vari tornanti con non poche difficoltà, ora la Juventus ha davanti a sé un tratto di rettilineo nella corsa alla Champions. Il Como è inciampato anche contro il Sassuolo, i ... ansa.it Pagelle Juve Bologna TOP E FLOP dopo il primo tempo facebook I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com