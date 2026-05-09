Gol annullato Vlahovic | il serbo aveva realizzato il raddoppio in Lecce Juve ma il VAR annulla tutto per fuorigioco
Nel match tra Lecce e Juventus, un gol di Vlahovic è stato annullato dopo il consulto con il VAR. Il calciatore serbo aveva segnato lo 0-2, ma l'arbitro ha deciso di annullare la rete a causa di una posizione di fuorigioco del giocatore. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, modificando il risultato parziale della partita.
di Francesco Spagnolo Gol annullato Vlahovic, il serbo aveva realizzato lo 0-2 in Lecce Juve. Ma l’arbitro ha annullato tutto per la posizione di fuorigioco del serbo. La ripresa si apre con un colpo di scena che strozza in gola l’urlo dei tifosi bianconeri. Al 48? raddoppia la Juve in casa del Lecce grazie a un’azione insistita che premia finalmente il cinismo del suo numero nove. Dopo due conclusioni non andate a buon fine, Dusan era riuscito a trovare la via della rete, ma la gioia del serbo è durata soltanto pochi istanti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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