Gol annullato Vlahovic | il serbo aveva realizzato il raddoppio in Lecce Juve ma il VAR annulla tutto per fuorigioco

Nel match tra Lecce e Juventus, un gol di Vlahovic è stato annullato dopo il consulto con il VAR. Il calciatore serbo aveva segnato lo 0-2, ma l'arbitro ha deciso di annullare la rete a causa di una posizione di fuorigioco del giocatore. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, modificando il risultato parziale della partita.

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