Lecce Juve 0-1 LIVE | gol annullato ai bianconeri per fuorigioco negata la doppietta a Vlahovic
Nel match tra Lecce e Juventus valido per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Durante la partita è stata negata anche la doppietta a Vlahovic, che ha avuto un'occasione per segnare una seconda rete. La cronaca si concentra sulla sintesi delle azioni, sulla moviola e sul risultato finale.
di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 49? GOL ANNULLATO! – Dopo la revisione dell’azione al VAR, l’arbitro Colombo annulla la retei dei bianconeri per fuorigioco. 48? RADDOPPIA LA JUVE! – La Juventus colpisce di nuovo a inizio ripresa! Perde un’altra...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Lecce 1-1 telecronaca Francesco Oppini
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La #Juventus chiude avanti il primo tempo contro il #Lecce ma non è riuscita a chiudere la partita nonostante un dominio totale. Chi è stato il migliore e chi il peggiore #Juventusnews24 facebook