Lecce Juve 0-1 LIVE | gol annullato ai bianconeri per fuorigioco negata la doppietta a Vlahovic

Nel match tra Lecce e Juventus valido per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Durante la partita è stata negata anche la doppietta a Vlahovic, che ha avuto un'occasione per segnare una seconda rete. La cronaca si concentra sulla sintesi delle azioni, sulla moviola e sul risultato finale.

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