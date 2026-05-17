Juve Fiorentina 0-0 LIVE | Vlahovic prova il tocco di tacco in area nessun pericolo per la viola
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata con un punteggio di 0-0, Vlahovic ha tentato un tocco di tacco in area senza creare alcun pericolo per la squadra avversaria. La sfida si è disputata durante la 37ª giornata di Serie A 202526, offrendo momenti di tensione e occasioni mancate da entrambe le parti. La cronaca della gara ha incluso diverse azioni, senza tuttavia portare a segnature o episodi significativi. La partita si è conclusa senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 19? VLAHOVIC PROVA LA GIOCATA! – Vlahovic prova il tocco di tacco in area, nessun pericolo per la difesa della Fiorentina. 17? TIRO PICCOLI – Troppo spazio lasciato dai bianconeri a Pongracic, poi scarico per Piccoli che prova il tiro ma termina fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
MOVIOLA FIORENTINA-JUVE: C'ERA IL RIGORE SU VLAHOVIC
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