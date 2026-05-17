Juve Fiorentina 0-0 LIVE | Vlahovic prova il tocco di tacco in area nessun pericolo per la viola

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata con un punteggio di 0-0, Vlahovic ha tentato un tocco di tacco in area senza creare alcun pericolo per la squadra avversaria. La sfida si è disputata durante la 37ª giornata di Serie A 202526, offrendo momenti di tensione e occasioni mancate da entrambe le parti. La cronaca della gara ha incluso diverse azioni, senza tuttavia portare a segnature o episodi significativi. La partita si è conclusa senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale.

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di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 19? VLAHOVIC PROVA LA GIOCATA! – Vlahovic prova il tocco di tacco in area, nessun pericolo per la difesa della Fiorentina. 17? TIRO PICCOLI – Troppo spazio lasciato dai bianconeri a Pongracic, poi scarico per Piccoli che prova il tiro ma termina fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina 0-0 LIVE: Vlahovic prova il tocco di tacco in area, nessun pericolo per la viola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOVIOLA FIORENTINA-JUVE: C'ERA IL RIGORE SU VLAHOVIC Sullo stesso argomento Juve Fiorentina 0-0 LIVE: i viola ci provano con Fagiolidi Andrea BargioneJuve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26... Milan Juve 0-0 LIVE: ci prova Vlahovic! Chiude Maignan. Fischiato fuorigiocodi Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... 15' | Conclusione di Locatelli dalla distanza: para De Gea #JuveFiorentina [0-0] x.com Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Juventus-Fiorentina 0-0 - E' cominciata allo Stadium11:33 - Applausi dei tifosi della Juve per Fabio Paratici, ex dirigente bianconero ed attuale ds della Fiorentina: bella anche la risposta di Paratici, che ha salutato inviando baci al pubblico dello ... tuttojuve.com Juve Fiorentina 0-0 live: fischio d’inizio della sfida!Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’ ... msn.com