Juve Fiorentina 0-0 LIVE | i viola ci provano con Fagioli

Nella 37ª giornata di Serie A, il match tra Juventus e Fiorentina si è concluso senza reti. La partita è stata segnata da alcuni tentativi offensivi da entrambe le squadre, con la Fiorentina che ha cercato di mettere pressione e la Juventus che ha mantenuto un atteggiamento difensivo. Durante il match sono stati registrati momenti di gioco intenso e alcune azioni da gol sfumate, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La cronaca dettagliata e le analisi sono disponibili nei resoconti ufficiali.

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