Juve Fiorentina 0-0 LIVE | i viola ci provano con Fagioli
Nella 37ª giornata di Serie A, il match tra Juventus e Fiorentina si è concluso senza reti. La partita è stata segnata da alcuni tentativi offensivi da entrambe le squadre, con la Fiorentina che ha cercato di mettere pressione e la Juventus che ha mantenuto un atteggiamento difensivo. Durante il match sono stati registrati momenti di gioco intenso e alcune azioni da gol sfumate, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La cronaca dettagliata e le analisi sono disponibili nei resoconti ufficiali.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 6? OCCASIONE FIORENTINA – I ragazzi di Vanoli provano a rendersi pericolosi con un calcio di punizione sulla trequarti: la palla di Fagioli però si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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