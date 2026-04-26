Milan Juve 0-0 LIVE | ci prova Vlahovic! Chiude Maignan Fischiato fuorigioco

Nella partita tra Milan e Juventus, terminata senza reti, il match si è concluso con un punteggio di 0-0. Durante l'incontro, un tentativo di Vlahovic è stato parato dal portiere avversario. La partita ha visto anche un episodio di fuorigioco fischiato dall'arbitro, che ha suscitato qualche mugugno tra i tifosi. La cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A, è stata aggiornata in tempo reale.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 92? TIRO VLAHOVIC – L’attaccante prova il tiro ma Maignan dice no. Sozza fischia fuorigioco. 6 di recupero 86? CAMBIO JUVE – Fuori David, dentro Vlahovic. 84? AMMONITO LOCATELLI – Cartellino giallo ai danni di Locatelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: ci prova Vlahovic! Chiude Maignan. Fischiato fuorigioco Notizie correlate Juve Lazio 0-0 LIVE: Koopmeiners porta in vantaggio i bianconeri! Fischiato fuorigiocoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Milan Juve 0-0 LIVE: ci prova Rabiot, Di Gregorio dice no!di Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus (0-0): si entra nei minuti finali di partita86' Spazio anche per Vlahovic per David. 80' Nella Juve è l'ora di Yldiz e Zhegrova per Boga e Conceiçao 78' Allegri costretto al doppio cambio, out Modric per ... milannews.it Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di SaelemaekersLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook