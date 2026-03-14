Udinese Juve 0-0 LIVE | fischio d’inizio della sfida!

Alle 15:00 di oggi, allo stadio di Udine, si è disputata la partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. La sfida si è conclusa senza reti, con il fischio finale che ha sancito il pareggio. La cronaca del match comprende momenti di gioco, sostituzioni e azioni significative che hanno caratterizzato l’incontro.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. 5? BEL RITMO IN CAMPO! – Le due squadre giocano subito ad un livello alto: che agonismo in campo! INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Udinese Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida! Articoli correlati Juve Pisa LIVE: a breve il fischio d’inizio della sfidaCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Juve Galatasaray 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida di Champions League!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... IN DIRETTA: Inter vs Juventus |: 25ª giornata di Serie A | Simulazione streaming partita comp PES Contenuti utili per approfondire Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. DIRETTA | Udinese Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: Boga è titolare! (Serie A, 14 marzo 2026)Serie A, Diretta Udinese Juventus, streaming video tv: partita delicata per i bianconeri ospiti, in corsa per un posto in Champions League (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Diretta Serie A Udinese-Juventus 0-0: Calcio d'inizio alle 20.45Di seguito, le formazioni ufficiali della gara del Bluenergy Stadium: Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizi ... msn.com Spalletti stupisce! Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com