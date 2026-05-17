Juve a picco ora si rischia una nuova rivoluzione! Spalletti l’unico al riparo cosa può succedere | i primissimi aggiornamenti

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la situazione della squadra di calcio è diventata complicata, con molte voci di un possibile cambiamento nel club. La società sta valutando le prossime mosse, mentre l’allenatore in carica sembra al riparo da decisioni immediate. Le ultime notizie indicano che i dirigenti stanno monitorando attentamente gli sviluppi e considerando diverse opzioni per il futuro, in un momento di grande incertezza per la formazione.

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di Luca Fioretti Juve a picco, ora si rischia una nuova rivoluzione! Spalletti l’unico al riparo, cosa può succedere: gli aggiornamenti e gli scenari dopo la Fiorentina. La  pesantissima sconfitta  contro la  Fiorentina  ha generato conseguenze clamorose per la  Juventus. Intervenuto dall’ Allianz Stadium  a  Sky Calcio Club, il giornalista  Giovanni Guardalà  ha analizzato il  totale crollo  del gruppo, incapace di reggere la pressione. Secondo l’inviato, tutti attendevano una formazione pronta ad  azzannare immediatamente  la partita, giocandola con la  cattiveria agonistica  necessaria per mettere in chiaro le cose sul  campo. Invece, fin dalle  prime battute, si è palesata un’ inferiorità schiacciante  nel palleggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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