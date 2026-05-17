Juve a picco ora si rischia una nuova rivoluzione! Spalletti l’unico al riparo cosa può succedere | i primissimi aggiornamenti

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la situazione della squadra di calcio è diventata complicata, con molte voci di un possibile cambiamento nel club. La società sta valutando le prossime mosse, mentre l’allenatore in carica sembra al riparo da decisioni immediate. Le ultime notizie indicano che i dirigenti stanno monitorando attentamente gli sviluppi e considerando diverse opzioni per il futuro, in un momento di grande incertezza per la formazione.

di Luca Fioretti Juve a picco, ora si rischia una nuova rivoluzione! Spalletti l’unico al riparo, cosa può succedere: gli aggiornamenti e gli scenari dopo la Fiorentina. La pesantissima sconfitta contro la Fiorentina ha generato conseguenze clamorose per la Juventus. Intervenuto dall’ Allianz Stadium a Sky Calcio Club, il giornalista Giovanni Guardalà ha analizzato il totale crollo del gruppo, incapace di reggere la pressione. Secondo l’inviato, tutti attendevano una formazione pronta ad azzannare immediatamente la partita, giocandola con la cattiveria agonistica necessaria per mettere in chiaro le cose sul campo. Invece, fin dalle prime battute, si è palesata un’ inferiorità schiacciante nel palleggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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