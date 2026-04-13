Nelle ultime partite, l’allenatore ha deciso di adottare un modulo con tre difensori, puntando a rafforzare la solidità difensiva e proteggere i risultati finali della squadra. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle strategie precedenti e potrebbe influenzare le prossime gare, mentre si avvicinano le ultime giornate di campionato. La decisione è stata presa per migliorare la compattezza del reparto arretrato e ottenere risultati più stabili.

di Luca Fioretti Modulo Juve, Spalletti sceglie la difesa a tre per garantire maggiore solidità e blindare i fondamentali risultati finali. Le indiscrezioni tattiche accuratamente riportate dal Corriere dello Sport delineano uno scenario estremamente interessante per il finale di stagione. Spalletti ha maturato una scelta davvero fondamentale per blindare i preziosi equilibri del gruppo bianconero: il tecnico ha deciso di congelare momentaneamente il collaudato sistema tattico basato sul 4-2-3-1, un modulo che aveva finora dato ampie garanzie di gioco. Al suo posto, la sapiente guida tecnica ha optato per una vera rivoluzione arretrata, varando la difesa a tre e schierando i giocatori con un estremamente compatto 3-4-2-1.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Modulo Juve, Spalletti cambia abito alla sua squadra? Cosa è successo e cosa può succedere ancora in queste ultime giornate

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