Le trattative tra la Juventus e il Bologna riguardano il possibile trasferimento di Holm Joao Mario, con l'interesse del club bianconero a valutare le opzioni per portarlo in squadra. Nel frattempo, l’allenatore di un’altra squadra ha espresso una convinzione particolare riguardo allo svedese, in seguito alla sua recente prestazione a Bergamo. La situazione tra i due club si sviluppa in un contesto di mercato in evoluzione, con attenzione alle prossime mosse ufficiali.

Holm Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese che viene dalla grande prova di Bergamo. La sfida di questa sera tra Juventus e Bologna non mette in palio solo punti preziosi per l’Europa, ma rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro di due protagonisti i cui percorsi si sono intrecciati lo scorso 2 febbraio: Joao Mario ed Emil Holm. Uno scambio di maglie e di ambizioni nato dalla necessità di entrambi di riscattarsi dopo una prima parte di stagione complicata. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Joao Mario, arrivato a Torino con grandi aspettative ma finito ai margini delle rotazioni prima di Tudor e poi di Spalletti, ha trovato in Emilia la propria terra promessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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