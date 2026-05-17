Nel match tra le squadre juniores U19, il Legino ha battuto il Sant’Andrea con il punteggio di 5-1. Durante la prima frazione, il Legino è riuscito a rimontare un pareggio temporaneo, segnando due gol. Uno di questi è stato un pallonetto spettacolare, realizzato dopo un rimbalzo. La squadra ha concluso la partita con cinque marcature, mentre il Sant’Andrea ha segnato un solo gol. La gara si è disputata in modo intenso, con continui scambi tra le due formazioni.

? Punti chiave Come ha fatto il Legino a ribaltare il pareggio nel primo tempo?. Chi ha firmato il gol spettacolare su pallonetto dopo il rimbalzo?. Perché la difesa del Sant’Andrea è rimasta così vulnerabile sui corner?. Quali sono le prospettive del Legino dopo questo successo nei quarti?.? In Breve Olivero e Alpicrovi segnano per il Legino, mentre Riccio trasforma il rigore per il Sant’Andrea.. Barbera e Amici chiudono il punteggio sfruttando i calci piazzati all'Olmo Ferro di Celle.. La vittoria ai quarti di finale nazionali permette al Legino di avanzare nel torneo.. Il Sant’Andrea San Vito mostra fragilità difensiva su corner e cross durante il match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juniores U19: il Legino travolge il Sant’Andrea con un 5-1 netto

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