Jorge Martin è una furia nel box Aprilia dopo l'incidente a Barcellona | spintona Bonora Poi le scuse

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il contatto con un altro pilota durante il Gran Premio di Catalogna, Jorge Martin si è recato nel box Aprilia visibilmente irritato. Durante il nervoso momento, ha anche spinto un membro dello staff, poi si è scusato per il gesto. L’incidente ha generato tensione tra i membri del team e ha portato a un confronto acceso nel paddock. La situazione si è poi calmata con le scuse di Martin, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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Jorge Martin è rientrato furioso nel box Aprilia dopo il contatto con Raul Fernandez nel GP Catalogna di MotoGP. Lo spagnolo ha spintonato Paolo Bonora, poi si è scusato pubblicamente: "Non dovevo permettermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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