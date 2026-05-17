Jorge Martin è una furia nel box Aprilia dopo l'incidente a Barcellona | spintona Bonora Poi le scuse
Dopo il contatto con un altro pilota durante il Gran Premio di Catalogna, Jorge Martin si è recato nel box Aprilia visibilmente irritato. Durante il nervoso momento, ha anche spinto un membro dello staff, poi si è scusato per il gesto. L’incidente ha generato tensione tra i membri del team e ha portato a un confronto acceso nel paddock. La situazione si è poi calmata con le scuse di Martin, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Jorge Martin è rientrato furioso nel box Aprilia dopo il contatto con Raul Fernandez nel GP Catalogna di MotoGP. Lo spagnolo ha spintonato Paolo Bonora, poi si è scusato pubblicamente: "Non dovevo permettermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Aprilia avverte: Jorge Martin potrebbe lasciare dopo il successo nel campionato.
Leggi anche: Jorge Martin: “Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non commento l’incidente con Fernandez”
#MotoGP #CatalanGP Nessuna sanzione a Raul Fernandez per lo strike a Jorge Martin. Il FIM MotoGP Stewards Panel ha perso ogni legittimità e considerazione. Non è più solo incompetenza. Inaccettabile un campionato del mondo possa annoverare tali gi x.com
Quella di Martin è una bellissima storia di forza di volontà, dopo i tremendi infortuni dell’anno scorso che avevano inevitabilmente un po’ minato la sua fiducia. Jorge Martin si è preso la scena a Le Mans, regalando all’Aprilia una domenica da ricordare. Do - Facebook facebook
La vittoria di Jorge Martin oggi è stata la sua prima da Indonesia 2024 (588 giorni fa) e questo fine settimana è stata la sua quinta doppietta carriera nella sprint e nella gara, l'ultima delle quali è avvenuta presso lo stesso circuito (Le Mans) nel 2024 (728 giorni reddit
MotoGP, Jorge Martin: Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non voglio commentare l’incidente con FernandezSembra aver sbollito la rabbia Jorge Martin. L'ex Campione del Mondo ha vissuto una domenica estremamente complessa al GP di Catalogna, sesto appuntamento ... oasport.it
Come sta Martin dopo le 4 cadute? Sono all’80%. Ho lividi e distorsioni alle caviglieJorge Martin ha ammesso di stare bene, ma di non sentirsi al top dopo le quattro cadute patite tra venerdì e sabato a Barcellona ... formulapassion.it