Aprilia ha dichiarato che Jorge Martin potrebbe decidere di lasciare il team dopo aver conquistato un importante risultato nel campionato. La possibilità di un suo addio viene considerata in relazione alle recenti prestazioni e alle scelte future del pilota. La situazione crea incertezza sulla sua permanenza nella squadra nella prossima stagione, mentre le trattative sono ancora in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Paolo Campinoti ha lanciato un monito ad Aprilia, avvertendo che Jorge Martin potrebbe ripetere la sua avventura con Pramac, anche nel caso in cui vinca il titolo di MotoGP. Martin ha già segnato la storia nel 2024, diventando il primo pilota dell’era MotoGP a conquistare un campionato mondiale con una squadra indipendente. Si è imposto su nomi illustri come Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Dopo aver ottenuto il prestigioso titolo, Martin ha lasciato Pramac per firmare un contratto con Aprilia, dove attualmente milita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aprilia avverte: Jorge Martin potrebbe lasciare dopo il successo nel campionato.

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