Jorge Martin | Sono un pilota ‘100%’ migliore dopo il rientro dall’incidente

Dopo un incidente durante una gara, il pilota ha dichiarato di sentirsi completamente migliorato e più sicuro di sé nel suo ruolo. Ha sottolineato di aver raggiunto un livello superiore grazie al percorso di recupero, affermando di essere ora un pilota “100%” più competitivo rispetto a prima. La sua ripresa è stata al centro dell’attenzione, suscitando curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jorge Martin sta dimostrando a tutti che la sua resilienza è una forza da non sottovalutare. Dopo un grave incidente durante il Gran Premio del Qatar del 2025, le aspettative nei suoi confronti erano basse. La maggior parte dei fan e degli esperti di MotoGP si aspettava che Martin avesse bisogno di tempo per ritornare ai suoi livelli precedenti. Eppure, nella prima parte della stagione 2026, ha sorpreso tutti con un inizio spettacolare, posizionandosi a solo quattro punti dal suo compagno di squadra Aprilia, Marco Bezzecchi, nella corsa al campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jorge Martin: “Sono un pilota ‘100%’ migliore dopo il rientro dall’incidente.” MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnoloJorge Martin è sempre più vicino a dover rinunciare al primo appuntamento ufficiale della stagione MotoGP 2026. Jorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo il test di adattamentoIl ritorno alle competizioni di alto livello manifesta la piena ripresa di un talento tra i più promettenti del MotoGP, che dopo un periodo di...