Questa settimana sono emerse diverse dichiarazioni di figure del mondo della moda, tra cui Chloë Sevigny e Kelly Klein, che hanno condiviso le loro opinioni su vari aspetti del settore. Sevigny ha parlato del suo rapporto con lo shopping vintage, descrivendolo come un modo per colmare un vuoto personale. Le loro parole offrono uno sguardo diretto sui pensieri di chi lavora nel campo.

«Guardare Love Story con Leila George e Alessandro Nivola gli attori che interpretano Kelly Klein e Calvin Klein, n.d.r. è un viaggio nei ricordi! Rivivere l’essenza degli anni ’90, il modo in cui ci vestivamo e l’aspetto dell'ufficio sono centrati. Forse non è perfetto, ma cattura dieci anni della mia vita, con e senza CBK!». Così l'ex moglie di Calvin Klein commenta la serie con un post su Instagram. Come l'amica Carolyn Bessette, anche Kelly Klein è stata emblema dello stile minimalista degli anni Novanta a New York, di cui le collezioni di Calvin Klein erano l'espressione più riuscita. Un entusiasmo non condiviso da tutti i personaggi ritratti nella serie, non sicuramente dall'attrice Daryl Hannah. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chloë Sevigny: «Ho un problema con lo shopping vintage. Credo sia un modo per riempire un vuoto»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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