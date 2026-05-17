John Travolta ha indossato una serie di baschi a Cannes
A Cannes, l'attore ha sfoggiato una serie di cappelli, creando un'attenzione particolare tra i presenti. Oltre alla sua carriera come attore, è anche produttore e cantante, e possiede un brevetto da pilota. La scelta di indossare diversi cappelli simbolici ha attirato l'interesse dei giornalisti e degli spettatori, che hanno notato questa sequenza di accessori durante gli eventi. La sua presenza si è distinta per questa scelta di stile, che ha suscitato commenti e curiosità tra i partecipanti alla manifestazione.
John Travolta indossa molti cappelli metaforici. È un attore candidato all’Oscar, un produttore, un cantante e un pilota con brevetto. Ora il 72enne aggiunge anche la qualifica di regista al suo curriculum, debuttando dietro la macchina da presa con Propeller One-Way Night Coach al Cannes Film Festival questa settimana. E adesso indossa anche molti cappelli in senso letterale. "Karma" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festival. John Travolta e sua figlia, Ella Bleu Travolta, al Festival di Cannes venerdì Kristy SparowGetty Images Mentre percorreva il red carpet di Cannes venerdì, la star di Pulp Fiction si è presentata con un basco di lana color avorio, perfettamente in sintonia con lo scenario della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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Anche per una leggenda del cinema come John Travolta è tempo di prime volte e di nuove emozioni. Quelle che riguardano il suo esordio dietro la macchina da presa con Propeller One-Way Night Coach. Per Travolta è la prima volta da regista e proprio a C facebook
Porto John Travolta a Cannes-postando in posti strani e nuovi reddit
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