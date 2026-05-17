John Travolta ha indossato una serie di baschi a Cannes

A Cannes, l'attore ha sfoggiato una serie di cappelli, creando un'attenzione particolare tra i presenti. Oltre alla sua carriera come attore, è anche produttore e cantante, e possiede un brevetto da pilota. La scelta di indossare diversi cappelli simbolici ha attirato l'interesse dei giornalisti e degli spettatori, che hanno notato questa sequenza di accessori durante gli eventi. La sua presenza si è distinta per questa scelta di stile, che ha suscitato commenti e curiosità tra i partecipanti alla manifestazione.

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