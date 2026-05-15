John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d' oro onoraria

Durante il festival di Cannes 2026, l’attore è stato premiato con una Palma d’oro onoraria mentre presentava il suo ultimo film, Propeller One-Way Night Coach. La cerimonia si è svolta nella giornata dedicata alle premiazioni, con il pubblico presente che ha accolto la notizia con sorpresa. La consegna del riconoscimento è avvenuta nel corso di una cerimonia ufficiale, senza annunci preventivi o comunicazioni anticipate. La star ha ricevuto il premio senza discorsi precedenti, in un momento inaspettato.

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La star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. John Travolta non è riuscito a nascondere la sua sorpresa dopo aver scoperto che sarebbe stato premiato con una Palma d'oro onoraria durante l'edizione 2026 del Festival di Cannes. L'attore era arrivato sulla Croisette per presentare la sua prima prova alla regia di un lungometraggio, Propeller One-Way Night Coach. I ringraziamenti di Travolta a Cannes 2026 Il riconoscimento viene assegnato dagli organizzatori dell'evento cinematografico francese per celebrare la carriera e l'impatto avuto dagli artisti sul mondo del cinema e della cultura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onoraria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore Sullo stesso argomento Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima... Festival di Cannes 2026, a Barbra Streisand la Palma d’oro onorariaIl Festival di Cannes 2026 celebrerà una delle figure più iconiche dello spettacolo internazionale. Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore(Adnkronos) - Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima della proiezione di 'Volo notturno per ... ilmattino.it John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onorariaLa star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. movieplayer.it