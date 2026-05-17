L'intervista più recente di un musicista iconico, realizzata poco prima della sua scomparsa, rivela una voce carica di vitalità e curiosità. Le sue parole trasmettono un entusiasmo genuino mentre si sposta con naturalezza tra vari argomenti, dimostrando una mente vivace e appassionata. Le immagini catturate in quei momenti mostrano un volto sereno, mentre la voce si fa ascoltare con tono coinvolgente, offrendo un ritratto intimo e diretto di una figura che ha lasciato un segno indelebile nella musica.

Cannes 79 Il film di Steven Soderbergh incentrato sui nastri dell'ultima intervista di John Lennon, con l'aiuto dell'IA per le immagini più astratte Cannes 79 Il film di Steven Soderbergh incentrato sui nastri dell'ultima intervista di John Lennon, con l'aiuto dell'IA per le immagini più astratte Una mente che trabocca di idee, la voce ricca di entusiasmo quasi infantile, che insegue pensieri che si spostano con eccitazione da un soggetto all’altro. Ride spesso, è aperto a qualsiasi domanda, con la freschezza di chi la risponde per la prima volta. In quella che sarebbe stata la sua ultima intervista radiofonica,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «John Lennon: The Last Interview», la voce e le immagini subito prima della fine

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JOHN LENNON: THE LAST INTERVIEW - Photocall - VO - Cannes 2026

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