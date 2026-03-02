Immaginare un mondo migliore è possibile | l’inno senza tempo di John Lennon Insegnare con le canzoni

Imagine è una delle canzoni più celebri e iconiche della storia della musica contemporanea, pubblicata nel 1971 nell’album Imagine. Scritta da John Lennon, ex membro dei The Beatles, la canzone è diventata un vero e proprio inno universale alla pace, alla fratellanza e all’uguaglianza tra tutti i popoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Meloni ad Atreju (segui la diretta streaming): “La pace non si fa con le canzoni di John Lennon. Con gli Usa leali ma non subalterni”

Volevo essere un duro: una riflessione delicata sulla fragilità e la “durezza” del mondo. Insegnare con le canzoniVolevo essere un duro di Lucio Corsi, canzone che si è aggiudicata il secondo posto a Sanremo 2025 riscuotendo notevole successo nella scena...