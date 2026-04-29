Paper First e MillenniuM al Salone del Libro di Torino 2026

Dal 14 al 18 maggio 2026 si svolge la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino presso il Lingotto Fiere. Tra le case editrici presenti ci sono Paper First, legata a Il Fatto Quotidiano, e MillenniuM, il mensile di inchiesta. Durante l’evento sono previsti incontri e presentazioni, tra cui uno giovedì 14 maggio alle 11. La manifestazione vede la partecipazione di diversi editori e autori italiani e internazionali.

Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII edizione 14 – 18 maggio 2026 Lingotto Fiere – TORINO PARTECIPA AI NOSTRI INCONTRI Giovedì 14 maggio, ore 11.30 Sala Magenta AI e potere. Chi controlla l’intelligenza artificiale? Scuola del Fatto e Paper First Miriam Mirolla dialoga con Federico Faggin Dai large language model agli impatti su lavoro, politica e società, AI e potere raccoglie le lezioni di 16 studiosi internazionali per indagare il rapporto tra intelligenza artificiale e strutture di controllo. Un libro che unisce aspetti tecnici, etici ed economici per capire come l’AI stia ridefinendo potere, sorveglianza e disuguaglianze nel mondo contemporaneo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper First e MillenniuM al Salone del Libro di Torino 2026 Notizie correlate Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Salone del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio: tema, novità e proposte per le scuole“Il mondo salvato dai ragazzini” è il filo conduttore della prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al... Una raccolta di contenuti Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d'inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - XXXVIII edizione ... ilfattoquotidiano.it Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025Orsini mette a nudo il modo in cui i conduttori televisivi e radiofonici più famosi d’Italia, e i loro colleghi della grande stampa, disinformano i cittadini sulla politica internazionale per ... ilfattoquotidiano.it