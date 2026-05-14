Il libro Psicoanalisi e infanzia di Adelia Lucattini al salone del libro di Torino

Durante il salone internazionale del libro di Torino 2026, sarà presentato il volume “Psicoanalisi e infanzia” scritto da Adelia Lucattini. Il libro affronta il tema della psicoanalisi applicata ai bambini e alle loro esperienze, offrendo una panoramica delle principali teorie e metodologie utilizzate nel campo. La presentazione si svolgerà in una delle aree dedicate agli eventi culturali del salone, con la partecipazione dell’autrice e di altri esperti del settore.

Al salone internazionale del libro di Torino 2026 sarà presentato il volume “Psicoanalisi e infanzia. Vademecum per genitori, nonni, educatori”, edito dalla casa editrice di Chieti, Solfanelli Editore, a firma di Adelia Lucattini.La psichiatra e psicoanalista, ordinario della società.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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