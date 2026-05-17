John Cena ha scoperto di avere acari negli occhi dopo aver ignorato per mesi alcuni sintomi che si presentavano periodicamente. L’attore e wrestler statunitense ha riferito di aver accusato fastidio e irritazione senza averli immediatamente collegati a una condizione di salute. Dopo aver consultato un medico, è stato diagnosticato che la causa dei sintomi era legata alla presenza di acari negli occhi. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito con interesse la vicenda.

Per anni il volto di John Cena è stato associato allo slogan “You Can’t See Me”, uno dei più celebri nella storia del wrestling. Ma negli ultimi tempi è stato proprio lui ad avere problemi alla vista e alla salute degli occhi. L’attore ed ex star della WWE ha raccontato di aver iniziato ad avere fastidi sempre più frequenti, senza immaginare che dietro quei sintomi si nascondesse un vero problema di salute. Quello che pensava fosse un semplice effetto dell’età si è rivelato qualcosa di diverso: una malattia oculare di cui, come lui stesso ha ammesso, non aveva mai sentito parlare. Cena ha spiegato a People che i primi segnali sembravano piuttosto comuni: occhi arrossati, prurito costante e piccole croste che comparivano al risveglio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - John Cena scopre di avere acari negli occhi: i sintomi che aveva ignorato per mesi

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