Una giovane donna di 21 anni ha scoperto di avere un tumore che le è stato diagnosticato a febbraio. Nonostante i primi sintomi fossero lievi e sembrassero passeggeri, la situazione è rapidamente peggiorata. In soli tre mesi, la ragazza è deceduta nonostante le cure. La sua famiglia ha riferito che i sintomi iniziali erano stati sottovalutati e ignorati.

All’inizio sembrava qualcosa di passeggero, uno di quei disturbi che si ignorano perché non fanno davvero paura. Un ragazzo giovane, in perfetta forma fisica, abituato ad allenarsi e a lavorare ogni giorno senza sosta. Nulla lasciava immaginare che dietro quei sintomi apparentemente innocui si nascondesse una delle diagnosi più devastanti. E invece, nel giro di poche settimane, la situazione è precipitata in modo irreversibile. Chi era James Mann e cosa è successo davvero. James Mann aveva 21 anni, lavorava come agente di polizia e faceva anche il personal trainer nel Bedfordshire, in Inghilterra. Era considerato un ragazzo sano, attivo, senza problemi evidenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scopre un tumore e muore in tre mesi a 21 anni: aveva ignorato questi sintomi

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