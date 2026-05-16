Recentemente, un noto attore e ex wrestler ha condiviso di aver scoperto un’infestazione di acari negli occhi, nota come blefarite da Demodex. La condizione, spesso sottovalutata, si manifesta con irritazioni e infiammazioni alle palpebre. L’uomo ha riferito di aver pensato di essere semplicemente invecchiato, prima di rendersi conto del problema. La malattia, che si può nascondere a semplice vista, ha attirato l’attenzione per la sua natura silenziosa e per come può essere facilmente trascurata.

John Cena ha costruito la propria carriera sull’immagine dell’uomo indistruttibile, capace di resistere a qualsiasi colpo sul ring. Oggi, però, la leggenda della WWE e attore di Hollywood ha raccontato a Newsweek una realtà molto diversa: quella di una condizione medica poco conosciuta che ha inciso sulla sua vista e sulla sua percezione della salute. Si tratta della blefarite da Demodex, un’infiammazione delle palpebre causata da a cari microscopici che vivono nei follicoli delle ciglia e che, quando proliferano, possono provocare irritazione, prurito e disturbi visivi. Cena ha spiegato di aver ignorato per anni i sintomi: “Attribuivo tutto a qualsiasi cosa, schermi, età, giornate lunghe, poco sonno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo solo di essere vecchio, poi ho scoperto un’infestazione di acari negli occhi”: John Cena e la blefarite da Demodex, la malattia che “si nasconde in piena vista”

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