Joan Thiele, cantautrice italo-colombiana, ha partecipato lo scorso anno al Festival di Sanremo. Quest’anno torna sul palco dell’Ariston per un duetto con Nayt, interpretando “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André. Recentemente ha parlato della sua sessualità, descrivendosi come fluida e affermando di avere un’attrazione anche per le donne, anche se non ha mai avuto relazioni con loro.

Dopo l’esordio sul palco dell’ Ariston nella passata edizione, la cantautrice italo-colombiana Joan Thiele torna a Sanremo 2026 per duettare con Nayt sulle note de La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André. Nel 2025, l’artista aveva chiamato come ospite, nella serata dedicata alle cover, l’amico e collega Frah Quintale e, considerando la complicità tra i due, in molti si erano convinti che tra i due ci fosse del tenero. In realtà, la sua vita privata è piuttosto misteriosa, nonostante lei non sia del tutto refrattaria a rispondere a domande sull’argomento. In seguito ai rumours emersi lo scorso anno riguardo a due artisti che avrebbero avuto un rapporto sessuale nei camerini, durante la serata delle cover, aveva dichiarato: «Due cantanti hanno fatto sesso in camerino? L’ho sentita anch’io, ma non ne so niente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La vita privata di Joan Thiele: «Sessualmente sono fluida, mi piacciono anche le donne ma non ho mai avuto storie con loro»

Leggi anche: Marius Borg Høiby, la prima testimonianza in aula: «Ho avuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe. Ma non ho mai fatto sesso con persone incoscienti»

Leggi anche: "Ho avuto un rapporto travagliato con le donne, anche quelle importanti. Sono sempre scappato"

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: La vita privata di Enrico Nigiotti: dalla moglie ai figli; Achille Lauro, la vita privata: l'infanzia difficile, il padre magistrato e l'ex fidanzata storica che lo ha salvato; La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli; Marco Masini è fidanzato? Urge recap sulla vita privata del cantautore toscano.

Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia AnnachiaraAnnachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, il celebre cantante noto per brani come Rossetto e Caffè. Non solo il talento di Sal si riflette nei suoi figli, ma anche il legame che ha con loro è ... tpi.it

La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli ... fanpage.it

Altro duetto molto atteso per questa quarta serata di #sanremo2026 NAYT CON JOAN THIELE “LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO” - facebook.com facebook

Joan Thiele annuncia il tour nei teatri #JoanThiele x.com