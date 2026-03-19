Jo Squillo e Michelle Masullo sono le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, che va in onda dal 12 marzo 2026 su Sky e NOW. La coppia, nota come “Le Dj”, parte senza soldi e senza cellulare, affrontando un viaggio che promette di mettere alla prova le loro capacità di adattamento e reazione alle sfide del percorso.

Jo Squillo e Michelle Masullo, formano la coppia de “Le Dj” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” dal 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Jo e Michelle alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Jo Squillo e Michelle Masullo, “Le Dj” di Pechino Express 2026. Jo Squillo, Michelle Masullo, “Le Dj” di Pechino Express, benvenute su SuperGuidaTV. Che esperienza è stata questa e cosa avete scoperto l’una dell’altra che non sapevate prima? Jo Squillo: È stata una bellissima esperienza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Jo Squillo e Michelle Masullo: “A Pechino Express senza soldi e senza cellulare: ti cambia la vita”

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Temi più discussi: Chi sono Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia Le DJ a Pechino Express 2026; Chi è Michelle Masullo, figlia elettiva di Jo Squillo in gara a Pechino Express 2026; Jo Squillo e l'amore per la figlia Michelle Masullo (con lei a Pechino Express); Jo Squillo: Dopo la morte dei miei genitori, ho trovato mia figlia elettiva.

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