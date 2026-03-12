Michelle Masullo è una delle professoresse del programma L’Eredità e viene conosciuta come la figlia “elettiva” di Jo Squillo. Stasera prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express, confermando la sua presenza nel mondo dello spettacolo. La sua carriera e la vita privata sono spesso sotto l’attenzione del pubblico e dei media.

Michelle Masullo è una della professoresse del programma L’Eredità, nota anche come figlia “elettiva” di Jo Squillo, con la quale parteciperà da stasera alla nuova edizione di Pechino Express. Chi è Michelle Masullo. Nata nel 1999 a Campolonghetto Bagnaria D’Aria in provincia di Udine, inizia a lavorare come modella partecipando a concorsi di bellezza, qualificandosi per le finali di Miss Italia nel 2018. Lo stesso anno debutta in tv nel programma Detto Fatto di Bianca Guaccero, nello spazio dedicato alla moda condotto da Jo Squillo. La dj ha raccontato che tra lei e la modella si è instaurato un feeling profondo, arrivato dopo un periodo buio per l’artista: “Poco dopo la morte dei miei genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Michelle Masullo, la “figlia elettiva” di Jo Squillo: curiosità e vita privata

Articoli correlati

“Ho perso mio padre e mia madre in un mese, ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva, che ho portato a Pechino Express”: così Jo SquilloTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express“, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su...

Chi è Gianni Muciaccia, il marito di Jo Squillo e cosa fa nella vitaIl marito di Jo Squillo è il bassista e produttore musicale Gianni Muciaccia: i due sono legati da oltre quarant’anni e non hanno avuto figli.

Aggiornamenti e notizie su Michelle Masullo

Temi più discussi: Chi è Michelle Masullo, figlia elettiva di Jo Squillo in gara a Pechino Express 2026; Jo Squillo: Dopo la morte dei miei genitori, ho trovato mia figlia elettiva; Jo Squillo, chi è la figlia elettiva Michelle Masullo: Mi ha salvato dopo la morte dei miei, un giorno in cucina mi chiamò mamma; Pechino Express: ecco le coppie che dal 12 marzo attraverseranno l'Estremo Oriente.

Chi sono Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia Le DJ a Pechino Express 2026Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, ... tg24.sky.it

Intervista, Jo Squillo e Michelle Masullo a Pechino Express: Madre e figlia elettive, l’amore ha confini infiniti – VIDEOLe DJ sono una delle coppie più attese della nuova edizione del reality Sky. Un rapporto che va oltre i legami di sangue e che promette di regalare emozioni e stile lungo le tappe dell'Estremo Oriente ... msn.com

«Siamo madre e figlia elettiva, ormai il nostro legame va oltre ogni definizione». Così Jo Squillo parla del rapporto con Michelle Masullo, con cui quest'anno formerà la coppia delle DJ nell’edizione 2026 di Pechino Express, che parte oggi, giovedì 12 marzo, in - facebook.com facebook