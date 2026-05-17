Jesi nuova farmacia a Minonna | tra servizi sociali e dubbi sui conti

A Jesi, nella zona di Minonna, è stata inaugurata una nuova farmacia, suscitando interrogativi tra i residenti. Tra le questioni sollevate ci sono i possibili effetti del calo dei margini sui bilanci comunali e le preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli anziani in viale Don Minzoni. La discussione si concentra sui servizi sociali offerti e sulle ripercussioni finanziarie per la comunità, senza ancora fornire risposte definitive. La situazione rimane al centro del dibattito locale.

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? Domande chiave Come influirà il calo dei margzi previsto sui conti comunali?. Perché i residenti temono per la sicurezza degli anziani in viale Don Minzoni?. Quali alternative propone l'opposizione per evitare rischi finanziari e stradali?. Chi dovrà garantire la sostenibilità dei servizi tra profitto e sociale?.? In Breve Proiezioni margini redditizi tra il 5% iniziale e il 2,5% al terzo anno.. Vicesindaco Samuele Animali difende la natura sociale del progetto Jesiservizi.. Residenti temono rischi stradali in viale Don Minzoni per la popolazione anziana.. Proposte alternative prevedono recupero locali vuoti o ex centro direzionale Smia..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, nuova farmacia a Minonna: tra servizi sociali e dubbi sui conti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Misericordia: nuova auto per servizi socialiLa Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo rinnova il proprio parco auto grazie alla Fondazione Caripit. Taranto punta sui servizi sociali: due progetti candidati al Just Transition FundTarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto candida due nuovi interventi al PN Just Transition Fund Italia 2021-2027, il programma europeo pensato... Farmacie, ecco la terza comunale a Minonna: investimento contestatoCambia la mappa delle farmacie comunali a Jesi, innescando un acceso scontro politico e il malumore dei residenti. La novità principale è l’apertura della terza farmacia comunale a Minonna, dove l’att ... ilrestodelcarlino.it Jesi JesiServizi implementa le farmacie: nuova Comunale 2, in arrivo quella a MinonnaIl bilancio della Società partecipata che conta 150 dipendenti, seguiamo un trend positivo di crescita che vede l'ingresso di ulteriori Comuni, ha sottolineato l'amministratore unico Gianluigi Paole ... qdmnotizie.it