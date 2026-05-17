Jesi nuova farmacia a Minonna | tra servizi sociali e dubbi sui conti
A Jesi, nella zona di Minonna, è stata inaugurata una nuova farmacia, suscitando interrogativi tra i residenti. Tra le questioni sollevate ci sono i possibili effetti del calo dei margini sui bilanci comunali e le preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli anziani in viale Don Minzoni. La discussione si concentra sui servizi sociali offerti e sulle ripercussioni finanziarie per la comunità, senza ancora fornire risposte definitive. La situazione rimane al centro del dibattito locale.
? Domande chiave Come influirà il calo dei margzi previsto sui conti comunali?. Perché i residenti temono per la sicurezza degli anziani in viale Don Minzoni?. Quali alternative propone l'opposizione per evitare rischi finanziari e stradali?. Chi dovrà garantire la sostenibilità dei servizi tra profitto e sociale?.? In Breve Proiezioni margini redditizi tra il 5% iniziale e il 2,5% al terzo anno.. Vicesindaco Samuele Animali difende la natura sociale del progetto Jesiservizi.. Residenti temono rischi stradali in viale Don Minzoni per la popolazione anziana.. Proposte alternative prevedono recupero locali vuoti o ex centro direzionale Smia..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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