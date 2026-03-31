Misericordia | nuova auto per servizi sociali

La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo ha ricevuto una nuova vettura destinata ai servizi sociali. L’acquisto è stato finanziato dalla Fondazione Caripit, che ha contribuito all’aggiornamento del parco auto dell’organizzazione. La consegna del veicolo è avvenuta recentemente, e verrà impiegata per le attività di assistenza e trasporto delle persone assistite.

La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo rinnova il proprio parco auto grazie alla Fondazione Caripit. È stata inaugurata la nuova auto per i servizi sociali. Dopo la benedizione del mezzo fatta da don Andrea si è proceduto in Sala Francini per saluti e ringraziamenti da parte dello storico presidente Maurizio Grazzini. "Il mezzo - ha detto Grazzini – appositamente allestito con pedana per il trasporto di persone con disabilità, è stato realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Caript, quest’oggi presente con l’avvocato Roberto Nannini, che da molti anni sostiene con continuità non solo la nostra realtà, ma l’intero mondo del volontariato, rendendo possibile l’acquisto e l’allestimento di mezzi fondamentali per i servizi di assistenza e soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia: nuova auto per servizi sociali Articoli correlati Due nuove auto per i servizi sociali a MandelloI mezzi sono stati acquistati grazie al contributo del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio. Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie... Quarticciolo, 30 milioni per la rinascita: recupero alloggi Ater e nuova casa della comunità per i servizi sociali.Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha rilanciato un progetto da 30 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Quarticciolo a Roma. [MULTI SUB]The Marquess’s Wild Princess | FullHe Saved Me Twice and Never Let Go~