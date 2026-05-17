Un chirurgo di Jesi ha recentemente presentato il suo nuovo romanzo, portando la sua esperienza medica nel mondo della narrativa. Nel frattempo, la vicequestore incaricata di un’indagine si occupa di microcriminalità e questioni di migrazione, lavorando su un caso complesso che coinvolge vari aspetti della sicurezza urbana. La presentazione del libro e le attività investigative si svolgono in un periodo caratterizzato da diverse iniziative pubbliche e operazioni di polizia nella zona.

? Punti chiave Come può un chirurgo trasformare la pressione in corsia in narrativa?. Chi è la vicequestore Ester Scinder che indaga tra microcriminalità e migrazioni?. Cosa nasconde la truffa ai danni degli anziani che scuote la trama?. Perché il titolo del romanzo gioca con il concetto di emigrazione?.? In Breve Protagonista Ester Scinder indaga truffe su anziani e reti di sfruttamento migratorio.. L'autore ha pubblicato opere come Slapping nel 2024 e Morto apparente nel 2025.. L'evento si svolge presso la Biblioteca Rosellini di Jesi nel ciclo autori marchigiani.. La trama coinvolge una giovane donna moldava vittima di un falso allarme telefonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi: il chirurgo Roberto Campagnacci presenta il nuovo romanzo

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