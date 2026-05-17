Javier Martinez ha attirato l'attenzione sui social dopo aver partecipato al campionato A3 di pallavolo, conclusosi di recente. Durante la sua esperienza nella Terni Volley Academy, dove ha militato per un anno prima di passare a Lecco, ha mostrato una buona forma fisica e tecnica. La sua presenza sui social ha coinvolto numerosi follower, che hanno commentato le sue prestazioni e il suo percorso nel mondo della pallavolo. Tra i commenti, sono emersi riferimenti a Helena Prestes, senza ulteriori dettagli.

Javier Martinez è stato il grande protagonista del campionato A3 di pallavolo appena conclusosi. L'uomo si è messo in grande spolvero nella Terni volley academy dove vi ha giocato per un anno prima di trasferirsi a Lecco. In queste ore, lo schiacciatore argentino è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato nel suo profilo Instagram che ha emozionato tutti i suoi fans. Scendendo nei dettagli, il 31enne di Cordoba ha postato diverse immagini che riprendono lui nel campo di pallavolo e insieme ai suoi amici a Macerata. Javier Martinez ha inoltre aggiunto una foto che ritrae Helena Prestes acqua a sapone all'interno di un locale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez emoziona sui social: c’entra Helena Prestes

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