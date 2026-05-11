Helena Prestes si commuove in diretta social | c’entra Javier Martinez

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta sui social, Helena Prestes si è commossa, facendo riferimento a Javier Martinez. La modella e influencer, attualmente a New York, continua a condividere momenti della sua vacanza lavorativa con i seguaci, nonostante il fuso orario con l’Italia. La sua presenza sulla piattaforma ha attirato numerosi commenti e reazioni da parte dei fan, che seguono con interesse ogni aggiornamento dalla Grande Mela.

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Helena Prestes prosegue la sua vacanza lavoro in America e più precisamente a New York. Proprio dalla Grande Mela, la modella influencer continua a tenere alta l'attenzione dei suoi fans nonostante l'importante fuso orario con l'Italia. Nelle ultime ore, la 35enne di San Paolo ha deciso di fare una diretta social per aggiornare i suoi supporter di quello che sta facendo. Ad un certo punto della live su Tiktok sono risuonate le note di Privilege, una canzone che ad Helena Prestes sta molto a cuore. La modella brasiliana è apparsa visibilmente emozionata e quasi commossa, ascoltando il brano scritto dal cantante canadese The Weeknd.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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