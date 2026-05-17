Javier Martinez, ex concorrente di un noto reality show, riceve commenti positivi dopo la sua recente partecipazione nel campionato A3 di pallavolo. Il pallavolista argentino ha attirato l’attenzione durante la stagione conclusa da poco, ma senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle dichiarazioni rilasciate. La sua presenza nel torneo ha suscitato interesse tra gli appassionati e i media specializzati, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul suo percorso sportivo.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Il pallavolista argentino si è messo in mostra nel campionato A3 di pallavolo appena conclusosi. L'uomo è stato eletto il best scorer della sua squadra, riuscendo segnare il doppio dei punti ottenuti dal resto dei suoi compagni. Un grande traguardo che è stato riconosciuto anche dagli addetti ai lavori. In queste ore, Francesco Biribanti - vicepresidente della Terni volley academy - ha rilasciato un'intervista a Volley Time in onda su Renoir Tv dove ha elogiato l'ex gieffino. L'uomo ha dichiarato le seguenti parole: "Una scommessa che abbiamo vinto è stata con Javier Martinez, che non ci dimentichiamo veniva da un anno e mezzo di inattività, facendo parte del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, arrivano elogi per l’ex gieffino: “Una scommessa vinta!”

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Javier Martinez, arrivano elogi per lex gieffino:Ha quella garra tipica argentina

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