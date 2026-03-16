Javier Martinez prestazione super in campo | arrivano importanti complimenti per l’ex gieffino

Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, ha disputato un’ottima partita nell’ultima giornata di campionato di serie A3 con la Terni Volley Academy. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che hanno rivolto importanti complimenti al pallavolista argentino. Martinez ha mostrato grande impegno sul campo, contribuendo alla performance della squadra. La sua presenza nel match ha suscitato interesse tra tifosi e appassionati di volley.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo per l'ultima giornata di campionato di A3 con la sua squadra, la Terni volley academy. In questo frangente, l'ex gieffino si è reso protagonista di una prestazione super che però non è bastata per portare il team alla vittoria, andata ad una formazione della Puglia. Una partita che ha visto Javier Martinez in grande spolvero, riuscendo a segnare 30 punti. Proprio il compagno di Helena Prestes ha ricevuto delle parole di elogio dagli esperti nel settore nel corso della diretta della partita trasmessa su You tube. Il telecronista ha fatto i complimenti al 31enne, dichiarando queste parole nel corso della telecronaca: "Quando il punto sembra ormai perduto, ecco Martinez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez, prestazione super in campo: arrivano importanti complimenti per l’ex gieffino Articoli correlati Javier Martinez, nuovo progetto in arrivo per l’ex gieffino: l’annuncioJavier Martinez ha ottenuto una grande popolarità partecipando al Grande fratello 2024. Javier Martinez e quel retroscena sull’ex gieffino: le bellissime paroleJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai un anno dalla sua partecipazione all'interno del Grande Fratello.